Росія депортувала понад 16 тис. українських дітей: Костін повідомив, скількох вдалося повернути

Лютий, 28 в 16:04

Росія депортувала понад 16 тис. українських дітей, 307 з них вдалося повернути.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. Він наголосив, щоб зробити більше – необхідна допомога міжнародної спільноти.

Під час зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович Костін заявив, що терор проти цивільного населення України є навмисною стратегією РФ.

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Вона включає в себе невибіркові обстріли, тортури, сексуальне насильство та фільтраційні табори на окупованих територіях.

– Одним з найбільш кричущих злочинів є примусова депортація українських дітей до Росії та Білорусі. У травні 2022 року Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання російського громадянства для дітей з Донбасу, Запоріжжя та Херсону, – сказав генпрокурор.

Також Костін зазначив, що постійно порушуються права людини в окупованому Криму. Проводяться незаконні обшуки та “суди”, особливо страждає корінний народ – кримські татари.



– Маємо зупинити Росію та притягнути до відповідальності за ці кричущі порушення прав людини, – наголосив генпрокурор.