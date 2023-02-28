Росія депортувала понад 16 тис. українських дітей: Костін повідомив, скількох вдалося повернути
Росія депортувала понад 16 тис. українських дітей, 307 з них вдалося повернути.
Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. Він наголосив, щоб зробити більше – необхідна допомога міжнародної спільноти.
Під час зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович Костін заявив, що терор проти цивільного населення України є навмисною стратегією РФ.
Вона включає в себе невибіркові обстріли, тортури, сексуальне насильство та фільтраційні табори на окупованих територіях.
– Одним з найбільш кричущих злочинів є примусова депортація українських дітей до Росії та Білорусі. У травні 2022 року Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання російського громадянства для дітей з Донбасу, Запоріжжя та Херсону, – сказав генпрокурор.
Також Костін зазначив, що постійно порушуються права людини в окупованому Криму. Проводяться незаконні обшуки та “суди”, особливо страждає корінний народ – кримські татари.
– Маємо зупинити Росію та притягнути до відповідальності за ці кричущі порушення прав людини, – наголосив генпрокурор.