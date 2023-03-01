Март, 01 в 17:08

Национальная гвардия Украины (НГУ) – это военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел.

Что известно о Национальной гвардии Украины, чем она отличается от ВСУ и какие задачи возложены на НГУ, читайте в материале Фактов ICTV.

Национальная гвардия Украины: что известно о формировании

Военное формирование с правоохранительными функциями входит в систему Министерства внутренних дел и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства.

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Нацгвардия была образована Законом Украины О Национальной гвардии Украины 4 ноября 1991 года. Как самостоятельная силовая структура Нацгвардия существовала с 1991 по 2000 год. В марте 2014 года Нацгвардия была восстановлена во время напряженной ситуации в АР Крым и восточных регионах Украины.

Нарушение территориальной целостности Украины очень повлияло на позицию власти относительно национальной гвардии, соответственно, как военное формирование с правоохранительными функциями на базе Внутренних войск Министерства внутренних дел Украины с привлечением новых военных кадров на добровольческой основе Нацгвардия начала существовать 13 марта 2014 года.

Современная национальная гвардия Украины – подразделение, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины и имеющее правоохранительные функции. В ее состав вошли внутренние войска Украины, добровольцы и патриоты, ставшие на защиту народа и государственности Украины.

В 2014 году гвардейцы выполняли боевые задачи по всей линии соприкосновения с периодическими ротациями. Бойцы занимались разведкой, поиском и ликвидацией блокпостов пророссийских боевиков, сдерживали врага и тому подобное. Кроме того, нацгвардейцы сопровождали колонны сил АТО и участвовали в штурмовых операциях вместе с другими военными.

В конце 2015 года военные перераспределили зоны ответственности. Поэтому гвардейцев начали привлекать преимущественно к выполнению боевых задач по изоляционно-ограничительным мерам на блокпостах, содержанию опорных пунктов и обеспечению порядка в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей на подконтрольных Украине территориях.

Более того, гвардейцы активно привлекались к операции Объединенных сил в 2018 году. Также бойцы Нацгвардии обеспечивают общественный порядок, охраняют важные государственные объекты, судебные учреждения и конвоируют подсудимых почти во всех городах Украины.

Сегодня гвардейцы выполняют много важных и сложных боевых задач. С началом полномасштабной войны нацгвардейцы вместе с другими формированиями и ВСУ встали на защиту Украины, участвуют в боевых задачах, находясь на фронте.

Какие задачи возложены на НГУ?

Основными функциями Национальной гвардии Украины являются:

защита конституционного строя Украины, целостности ее территории от попыток изменения их насильственным путем;

охрана общественной безопасности и порядка, обеспечение защиты и охраны жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан;

участие в обеспечении общественной безопасности и общественной безопасности и порядка во время проведения собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий, создающих опасность для жизни и здоровья граждан;

обеспечение охраны органов государственной власти, перечень которых определяется Кабинетом министров Украины, участие в осуществлении мероприятий государственной охраны органов государственной власти и должностных лиц;

охрана ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов, перечень которых определяется Кабинетом министров Украины;

охрана объектов критической инфраструктуры, перечень которых определяется Кабинетом министров Украины; участие в ликвидации последствий кризисных ситуаций на объектах критической инфраструктуры, которые ею охраняются;

охрана специальных грузов, перечень которых определяется Кабинетом министров Украины;

охрана дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств, представительств международных организаций в Украине;

охрана центральных баз материально-технического обеспечения Министерства внутренних дел Украины, охрана и оборона военных объектов, баз (заведений, учреждений) Национальной гвардии Украины;

участие в осуществлении мероприятий, связанных с прекращением вооруженных конфликтов и других провокаций на государственной границе, а также мероприятий по недопущению массового перехода государственной границы с территории сопредельных государств;

участие в специальных операциях по обезвреживанию вооруженных преступников, в борьбе с диверсионно-разведывательными силами агрессора (противника), прекращении деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (групп), организованных групп и преступных организаций на территории Украины, а также в мероприятиях, связанных с прекращением террористической деятельности.

Кроме того, нацгвардейцы должны:

формировать в особый период воинские части и подразделения и оборонять важные государственные объекты, перечень которых определяется Кабмином;

вести военные (боевые) действия в случае вооруженного конфликта или угрозы нападения на Украину;

выполнять задачи территориальной обороны;

выполнять задачи территориальной обороны; выполнять меры правового режима военного положения и многое другое.

В общем, НГУ выполняет множество важных и сложных задач для защиты жизни, права, свободы и законных интересов украинцев.

Руководство НГУ 2023

Командующий Национальной гвардии Украины – Юрий Лебедь

25 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Национальной гвардии Украины.

Первый заместитель командующего, начальник штаба – генерал-лейтенант Владимир Кондратюк

13 июня 2019 года Владимир Зеленский назначил Кондратюка первым заместителем командующего НГУ.

Заместитель командующего Национальной гвардии Украины (со службы) – Николай Миколенко

Назначен на должность 26 июня 2019 года.

Генерал-майор Национальной гвардии Украины, начальник Восточного территориального управления – Олег Сахон

НГУ и ВСУ: в чем разница

В одном из своих интервью генерал-майор Национальной гвардии Украины, начальник Восточного территориального управления Олег Сахон отметил, что в законе Украины О НГУ четко определено, что это военная организация с правоохранительными функциями.

– Именно эти функции и отличаются НГУ от задач Вооруженных сил Украины. Главная задача ВСУ – составляющие сектора безопасности. А Национальная гвардия в системе внутренних дел осуществляет превентивные меры по соблюдению конституционного строя, поддержанию законности и порядка, как правоохранительный орган, – защиту государства от внешней агрессии, – говорит Сахон.

Заработная плата нацгвардейцев в 2023 году

С 1 февраля 2023 года было увеличено ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы до 20 100 грн.

То есть военнослужащий, который не вовлечен в ведение боевых действий, просто получает свою зарплату (20 100 грн), а военные, участвующие в активных боевых действиях, дополнительно имеют еще 100 тыс. грн.