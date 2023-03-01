Март, 01 в 9:39

Недавно президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против более чем 200 человек, связанных с основателем российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгением Пригожиным. Ограничения будут действовать десять лет.

Что же такое ЧВК, какие права имеют эти компании и могут ли их легализовать в Украине – читайте в материале Фактов.

Что такое ЧВК

Военный эксперт Алексей Гетьман отмечает, что ЧВК – это частная военная компания, коммерческое предприятие, деятельность которого связана с охраной, защитой и обороной.

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— Это можно рассматривать как охранную структуру. Например, в Украине (и за ее пределами) существует много охранных структур, занимающихся защитой определенных объектов. К примеру, вы часто видите людей в супермаркете, имеющих на груди значок с надписью Охрана. Это – частная охранная компания. Военная похожа на такую структуру, но может вести оборонительные или боевые действия (если это предусмотрено законодательством определенной страны).

В Украине шли разговоры о создании законодательной базы для существования таких вооруженных формирований, но пока решения не приняли.

ЧВК есть в России, Великобритании, США, то есть это не является чем-то криминальным. В общем в них нет ничего плохого, потому что эти компании необязательно участвуют в боевых действиях.

ЧВК Вагнера: важные моменты

Сначала ЧВК Вагнера была создана согласно законодательству. Ведь в России, как и во многих других странах, допускается существование таких структур.

Ее создал в 2013 году Дмитрий Уткин. Это – бывший военный, имевший когда-то позывной Вагнер. Поэтому так и назвали ЧВК. Кстати, называть группировку можно как вздумается. Мы понимаем, что в России просто так ничего не происходит, поэтому из ЧВК Вагнера они сделали специальное подразделение для ФСБ, работающее даже с Главным управлением разведки РФ, которое является структурой Генштаба.

Маскируясь под обычную ЧВК, они начали работу в Сирии и других странах. Ну и, конечно, в Украине (с 2014 года).

Во время полномасштабного вторжения России в Украину они воюют под Бахмутом, в Попасной и других населенных пунктах. Мы их признали преступным военным формированием. Но как это будет принято на международном уровне – затрудняюсь ответить, сказал Гетьман.

ЧВК Вагнера первоначально состояла из нескольких тысяч человек. А уже после боевых действий в Украине их численность увеличилась до 50 тыс.

Из этих 50 тыс., воевавших преимущественно под Бахмутом, сейчас осталось не более 7 тыс. человек. То есть Бахмут выполнил свою военную миссию по крайней мере в том, что наши ребята обезвредили эту ЧВК. Она осталась существовать юридически, но практически ее почти нет.

Юридическая сторона деятельности ЧВК

Статус сотрудников частных военных компаний, несмотря на то что их деятельность регулируется уже существующими нормами международного и национального права, представляет собой серую зону в правовом регулировании.

Поэтому если ЧВК участвует в войне в другой стране – их трудно назвать преступниками. Ведь нет законов, регулирующих это.

С другой стороны, возникают вопросы о ЧВК Вагнера. Неужели военные преступления сойдут им с рук?

Думаю, что преступная организация после войны в Украине понесет ответственность, а в международном праве этот вопрос будет каким-то образом урегулирован.

Легализуют ли в Украине

По словам эксперта, легализация частных военных компаний в Украине возможна, в этом нет ничего плохого.

Если будет принят закон, разрешающий таким ЧВК существовать, то это для нашей страны будет очень хорошо. Во-первых, ВСУ смогут вовлекать их в боевые действия при необходимости.

Кроме этого, она может участвовать в миротворческих операциях. И главное – на нее не нужно выделять деньги из госбюджета, потому что это коммерческая организация.

ЧВК – это не плохо, они существуют в довольно цивилизованных странах. Плохо – этоа вагнеровцы, которые под флагом ЧВК совершают военные преступления. И будут нести за это ответственность.