Российский добровольческий корпус: что известно о подразделении

Март, 02 в 16:07

Российский добровольческий корпус заявил о заходе на территорию Брянской области РФ. Представители корпуса объяснили это тем, что хотели показать соотечественникам, что надежда есть, что россияне с оружием в руках могут бороться с террористическим режимом.

Недавно СМИ сообщили, что 2 марта 2023 года начались бои на границе между Украиной и Брянской областью. Российские Telegram-каналы утверждают, что это вторжение украинских ДРГ.

Где-то около 12:30 в сети появилось видео, где РДК призывает россиян вставать против террористического путинского режима и признает свою причастность к этим событиям.

Сейчас смотрят

Известно, что Российский добровольческий корпус – это военное подразделение ВСУ, сформированное в августе 2022 года для защиты Украины от вооруженной агрессии РФ. Входит в Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Корпус сформирован из российских эмигрантов, живущих в Украине и других европейских странах.

Символика и идеология

На эмблеме флага РДК используется стилизованная спайка военизированной молодежной организации Белая идея, созданной в середине 1930-х белоэмигрантом Виктором Ларионовым.

Кроме официального символа РДК, используется флаг Украины.

Участники Российского добровольческого корпуса имеют определенную идеологию. Они придерживаются принципа непримиримости, отказываясь от любых форм сотрудничества с путинской властью и людей за рубежом, которые поддерживают агрессию РФ.

По их мнению, диктатор Владимир Путин и его приспешники уничтожают россиян как этнос.

В декабре 2022 года РДК получил в дар и как наследство флаг (марковских белогвардейских частей) военного объединения Русский доброволец, основатели и участники которого воевали на стороне Украины.

Фото: Российский добровольческий корпус