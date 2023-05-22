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”Бавовна” в Белгородской области: в России снова заметили РДК

“Бавовна” в Белгородской области: в России снова заметили РДК

Бойцы Русского добровольческого корпуса снова провели операции на территории России.

Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

На этот раз они посетили Белгородскую и Брянскую области РФ.

В доказательство пребывания в России добровольцы продемонстрировали короткое видео, где они ночью находятся у знака с названием российского населенного пункта – село Безлюдовка. Оно находится в Шебекинском районе Белгородской области России.

На видео бойцы РДК заявляют, что они в очередной раз пересекли российскую границу и “Россия скоро будет свободной”.

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Также они опубликовали видео, которое подписали: “Днем тоже работаем”.

При этом стоит отметить, что сегодня днем в Белгородской области России был уничтожен пограничный пункт.

Накануне сообщалось, что в Белгородской области в здание администрации села Головчино бросили боеприпас. Возник пожар. Пострадавших нет.

Также представители подразделения опубликовали видео возле села Чуровичи в Климовском районе Брянской области России.

На видео бойцы заявили, что РДК снова на родине, и то, что “время борьбы за свободу России пришло”.

 

Напомним, что 2 марта росСМИ сообщили о том, что якобы “украинская ДРГ” проникла в Брянскую область РФ и взяла в заложники жителей села Сушаны, и там идет бой, в Telegram-канале Российского добровольческого корпуса появилось видеообращение с бойцами с желтыми лентами, которые говорят, что “пришли не как ДРГ”, и призывают россиян “бороться с путинским режимом”.

В Офисе президента, Госпогранслужбе и Генштабе ВСУ также опровергают любую причастность к этой провокации.

Фото: РДК

Война в Украине, Разведка, Россия
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