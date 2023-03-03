Украинцы выбирают новое название железной дороги: в Дії стартовал опрос

Март, 03 в 12:44

Укрзализныця вместе с Дією запустили опрос, по результатам которого будет выбрано новое название Юго-Западной железной дороги, чтобы она больше не имела связи со страной-агрессором.

О старте опроса в Дії, который продлится до 10 марта включительно, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, эта железная дорога географически расположена на севере страны, “но получила название еще во времена российской империи, когда Украину считали ее юго-западной частью”.

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— Выбрать можно среди четырех вариантов. Заходите в Дію и присоединяйтесь к украинизации железной дороги. Опрос продлится до 10 марта. Благодарен за каждый голос. Это помогает строить электронную демократию, — подчеркнул глава Минцифры.

Среди вариантов — Киевская, Столичная, Центральная или Северная железная дорога.