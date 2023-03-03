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Факти / Україна / Суспільство

Українці обирають нову назву залізниці: у Дії стартувало опитування

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Українці обирають нову назву залізниці: у Дії стартувало опитування

Укрзалізниця разом з Дією запустили опитування, за результатами якого буде обрано нову назву Південно-Західної залізниці, щоб вона більше не мала зв’язку з країною-агресором.

Про старт опитування в Дії, яке триватиме до 10 березня включно, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, ця залізниця географічно розташована на півночі країни, “але отримала назву ще в часи російської імперії, коли Україну вважали її південно-західною частиною”.

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– Вибрати можна серед чотирьох варіантів. Заходьте в Дію та долучайтеся до українізації залізниці. Опитування триватиме до 10 березня. Вдячний за кожен голос. Це допомагає будувати електронну демократію, – наголосив глава Мінцифри.

Серед варіантів – Київська, Столична, Центральна або Північна залізниця.

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