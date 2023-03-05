Намагаються перерізати траси: військовий експерт розкрив тактику росіян на Бахмутському напрямку

Березень, 05 в 21:24

У районі Бахмутського напрямку російські війська намагаються перерізати траси, щоб зруйнувати логістику українських захисників, які тримають оборону. Проте наразі в окупантів немає жодних шансів повністю оточити Бахмут чи захопити місто.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

– На зараз у російських окупаційних військ немає можливості повністю оточити Бахмут та захопити його – це правда. З іншого боку, там сконцентрована велика кількість сил і засобів, стягнуто величезний ресурс під Бахмут. Вони продовжуватимуть тиснути на місто. Основна їхня задача полягала в тому, щоб перерізати логістичні гантелі – це трасу М-05, М-04, а також трасу М-05, М-06. Це траси на Хромове через Часів Яр і з Іванівського та на Костянтинівку. Через ці траси відбувається повноцінне матеріально-технічне забезпечення наших підрозділів у Бахмуті, попри те, що вони декілька місяців перебувають під вогневим контролем. Але це не фізичний, тобто їм потрібно було їх перерізати.

Коваленко розповів, що тоді окупантам довелося б наступати приблизно на відстані 4 км від двох населених пунктів, щоб штучно зменшити масштаб фронту.

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