Намагаються перерізати траси: військовий експерт розкрив тактику росіян на Бахмутському напрямку
У районі Бахмутського напрямку російські війська намагаються перерізати траси, щоб зруйнувати логістику українських захисників, які тримають оборону. Проте наразі в окупантів немає жодних шансів повністю оточити Бахмут чи захопити місто.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.
– На зараз у російських окупаційних військ немає можливості повністю оточити Бахмут та захопити його – це правда. З іншого боку, там сконцентрована велика кількість сил і засобів, стягнуто величезний ресурс під Бахмут. Вони продовжуватимуть тиснути на місто.
Основна їхня задача полягала в тому, щоб перерізати логістичні гантелі – це трасу М-05, М-04, а також трасу М-05, М-06. Це траси на Хромове через Часів Яр і з Іванівського та на Костянтинівку. Через ці траси відбувається повноцінне матеріально-технічне забезпечення наших підрозділів у Бахмуті, попри те, що вони декілька місяців перебувають під вогневим контролем. Але це не фізичний, тобто їм потрібно було їх перерізати.
Коваленко розповів, що тоді окупантам довелося б наступати приблизно на відстані 4 км від двох населених пунктів, щоб штучно зменшити масштаб фронту.
– Але саме на цьому вузькому фронту найбільш ефективно працює наша артилерія. А взагалі біля Бахмуту нам не вистачає артилерії, мінометів та іншого, коли ми говоримо саме про великий фронт. А коли ми кажемо про вузькі фронти, то саме тут вона максимально ефективно себе демонструє, тому вони не змогли просуватися, – стверджує військовий експерт.