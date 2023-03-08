Проводили платежи из РФ: в Киеве разоблачили должностных лиц банка на отмывании денег онлайн-казино

Март, 08 в 18:09

В Украине ликвидировали масштабную схему отмывания теневых доходов игорного бизнеса, в частности подпольных онлайн-казино. К организации сделки причастно руководство одного из столичных банков, который специализировался на услугах по электронным денежным переводам.

По данным СБУ, недавно Национальный банк Украины лишил это финучреждение лицензии и начал процедуру его ликвидации из-за фактов многочисленных финансовых махинаций.

В СБУ отметили, что делки обслуживали нелегальный игорный бизнес, общий оборот которого составляет 180 млрд грн в год. Теневая прибыль банка от незаконных финансовых операций ежегодно составляла более 2,5 млрд грн.

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Организаторы схемы создали разветвленную платежную инфраструктуру, к которой привлекли более 20 подконтрольных коммерческих структур. Их счета использовали для зачисления средств от пополнения игровых аккаунтов на сайтах азартных игр. Затем деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и распределяли среди организаторов сделки.

В то же время задокументировали многочисленные факты проведения платежей с карт российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения РФ, в обход соответствующего запрета Национального банка Украины.

По неофициальным данным, речь идет о IBOX Bank, у которого НБУ отозвал лицензию из-за систематического нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

СБУ и БЭБ проводят обыски в офисах банка и подконтрольных ему компаниях в рамках уголовного производства, начатого по фактам уклонения от уплаты налогов и сборов (ч. 3 ст. 212 УКУ), злоупотребления властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ).