Проводили платежі з РФ: у Києві викрили посадовців банку на відмиванні грошей онлайн-казино

Березень, 08 в 18:09

В Україні ліквідували масштабну схему відмивання тіньових прибутків грального бізнесу, зокрема підпільних онлайн-казино. До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.

За даними СБУ, нещодавно Національний банк України позбавив цю фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій.

У СБУ зазначили, що ділки обслуговували нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік. Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно становив понад 2,5 млрд грн.

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Організатори схеми створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур. Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор. Потім гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.

Водночас задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення РФ, в обхід відповідної заборони Національного банку України.

За неофіційними даними, йдеться про IBOX Bank, в якого НБУ відкликав ліцензію через систематичне порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення.

СБУ та БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях у рамках кримінального провадження, розпочатого за фактами ухилення від сплати податків та зборів (ч. 3 ст. 212 ККУ), зловживання владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ).