НБУ отозвал лицензию у IBOX Bank: терминалы не будут работать

Март, 08 в 0:10

Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать IBOX Bank с 7 марта 2023 года. Терминалы IBOX не будут работать.

Соответствующее решение НБУ принял согласно статье 77 закона Украины О банках и банковской деятельности из-за систематического нарушения банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

В частности, речь идет об усилении мер надлежащей проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми является высоким, которые осуществляли деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру.

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Также речь идет о разработке и внедрении внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.

В течение последних двух лет НБУ по результатам осуществления надзора в сфере ПОД/ФТ за совершенные банком нарушения наложил штраф, остановил осуществление отдельных видов осуществляемых операций (дважды), отстранил должностное лицо банка от должности, направил письменное предостережение (дважды).

В НБУ добавили, что доля финучреждения составляла 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.