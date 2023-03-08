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Факты / Україна / Общество

В метро Киева возобновили работу комплексов самообслуживания

Татьяна Забожко, редактор ленты
В метро Киева возобновили работу комплексов самообслуживания

8 марта в метро Киева меньше чем за час возобновили работу комплексов самообслуживания.

Обновлено в 08:05. Об этом сообщили в КГГА.

Напомним, что еще в семь утра 8 марта на станциях столичного метро временно не работали комплексы самообслуживания.

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Оплатить за проезд можно было только:

  • транспортной картой;
  • QR-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
  • бесконтактной банковской картой;
  • мобильным приложением ApplePay и Google Pay.

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