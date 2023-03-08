Март, 08 в 8:05

8 марта в метро Киева меньше чем за час возобновили работу комплексов самообслуживания.

Обновлено в 08:05. Об этом сообщили в КГГА.

Напомним, что еще в семь утра 8 марта на станциях столичного метро временно не работали комплексы самообслуживания.

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Оплатить за проезд можно было только: