В метро Киева возобновили работу комплексов самообслуживания
8 марта в метро Киева меньше чем за час возобновили работу комплексов самообслуживания.
Обновлено в 08:05. Об этом сообщили в КГГА.
Напомним, что еще в семь утра 8 марта на станциях столичного метро временно не работали комплексы самообслуживания.
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Оплатить за проезд можно было только:
- транспортной картой;
- QR-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
- бесконтактной банковской картой;
- мобильным приложением ApplePay и Google Pay.