Тетяна Забожко, випускова редакторка
1 хв.
У метро Києва відновили роботу комплексів самообслуговування
8 березня у метро Києва менш ніж за годину відновили роботу комплексів самообслуговування.
Оновлено о 08:05. Про це повідомили в КМДА.
Нагадаємо, що ще о сьомій ранку 8 березня на станціях столичного метро тимчасово не працювали комплекси самообслуговування.
Зараз дивляться
Сплатити за проїзд можна було лише:
- транспортною карткою;
- QR-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.