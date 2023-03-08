8 березня у метро Києва менш ніж за годину відновили роботу комплексів самообслуговування.

Оновлено о 08:05. Про це повідомили в КМДА.

Нагадаємо, що ще о сьомій ранку 8 березня на станціях столичного метро тимчасово не працювали комплекси самообслуговування.

Сплатити за проїзд можна було лише:

транспортною карткою;

QR-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;

безконтактною банківською карткою;

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

