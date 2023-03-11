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Факты / Україна / Общество

Спецназовцы СБУ уничтожили FPV-дроном еще один российский танк

Юля Захарченко, редактор ленты
Спецназовцы СБУ уничтожили FPV-дроном еще один российский танк
Фото: СБУ

Украинские защитники уничтожили дроном-камикадзе еще один танк российских оккупантов. Захватчики пытались убежать, однако им не удалось.

Соответствующую видеозапись обнародовала Служба безопасности Украины, указав, что это работа спецназовцев Центра спецопераций А, которые привлекли FPV-дрон. Он отличается от обычного тем, что имеет возможность транслировать видео в режиме реального времени с камеры дрона на монитор, очки или шлем пилота.

— Украинский FPV-дрон vs российский танк! Спецназовцы Центра спецопераций А СБУ уничтожили дроном-камикадзе еще один танк оккупантов. Россияне пытались убежать, но им не очень удалось. А мы продолжим уничтожать захватчиков до полной победы Украины, — отмечают в СБУ.

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Источник: СБУ
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