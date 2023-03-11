Спецназовцы СБУ уничтожили FPV-дроном еще один российский танк
Фото: СБУ
Украинские защитники уничтожили дроном-камикадзе еще один танк российских оккупантов. Захватчики пытались убежать, однако им не удалось.
Соответствующую видеозапись обнародовала Служба безопасности Украины, указав, что это работа спецназовцев Центра спецопераций А, которые привлекли FPV-дрон. Он отличается от обычного тем, что имеет возможность транслировать видео в режиме реального времени с камеры дрона на монитор, очки или шлем пилота.
— Украинский FPV-дрон vs российский танк! Спецназовцы Центра спецопераций А СБУ уничтожили дроном-камикадзе еще один танк оккупантов. Россияне пытались убежать, но им не очень удалось. А мы продолжим уничтожать захватчиков до полной победы Украины, — отмечают в СБУ.
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