Спецназовцы СБУ уничтожили FPV-дроном еще один российский танк

Март, 11 в 13:27

Украинские защитники уничтожили дроном-камикадзе еще один танк российских оккупантов. Захватчики пытались убежать, однако им не удалось.

Соответствующую видеозапись обнародовала Служба безопасности Украины, указав, что это работа спецназовцев Центра спецопераций А, которые привлекли FPV-дрон. Он отличается от обычного тем, что имеет возможность транслировать видео в режиме реального времени с камеры дрона на монитор, очки или шлем пилота.

— Украинский FPV-дрон vs российский танк! Спецназовцы Центра спецопераций А СБУ уничтожили дроном-камикадзе еще один танк оккупантов. Россияне пытались убежать, но им не очень удалось. А мы продолжим уничтожать захватчиков до полной победы Украины, — отмечают в СБУ.