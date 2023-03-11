Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Спецпризначенці СБУ знищили FPV-дроном ще один російський танк

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Спецпризначенці СБУ знищили FPV-дроном ще один російський танк
Фото: СБУ

Українські захисники знищили дроном-камікадзе ще один танк російських окупантів. Загарбники намагалися втекти, проте їм не вдалося.

Відповідний відеозапис оприлюднила Служба безпеки України, вказавши, що це робота спецпризначенців Центру спецоперацій А, які залучили FPV-дрон. Він відрізняється від звичайного тим, що має можливість транслювати відео в режимі реального часу з камери дрона на монітор, окуляри або шолом пілота.

– Український FPV-дрон vs російський танк! Спецпризначенці Центру спецоперацій А СБУ знищили дроном-камікадзе ще один танк окупантів. Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося. А ми продовжимо нищити загарбників до повної перемоги України, – наголошують у СБУ.

Зараз дивляться
Читайте
Вдарили під час залпу: спецпризначенці знищили FPV-дроном російський Сонцепьок

Джерело: СБУ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка