Спецпризначенці СБУ знищили FPV-дроном ще один російський танк

Березень, 11 в 13:27

Українські захисники знищили дроном-камікадзе ще один танк російських окупантів. Загарбники намагалися втекти, проте їм не вдалося.

Відповідний відеозапис оприлюднила Служба безпеки України, вказавши, що це робота спецпризначенців Центру спецоперацій А, які залучили FPV-дрон. Він відрізняється від звичайного тим, що має можливість транслювати відео в режимі реального часу з камери дрона на монітор, окуляри або шолом пілота.

– Український FPV-дрон vs російський танк! Спецпризначенці Центру спецоперацій А СБУ знищили дроном-камікадзе ще один танк окупантів. Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося. А ми продовжимо нищити загарбників до повної перемоги України, – наголошують у СБУ.