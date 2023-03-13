Попадет в рай, потому что в аду уже побывал: в Бахмуте погиб командир роты Холодного Яра Басалыга

Март, 13 в 18:42

В ожесточенных боях в Бахмуте погиб командир роты 93 механизированной бригады ВСУ Холодный Яр, старший лейтенант Александр Басалыга, которого знают по позывному Монгол.

Об этом сообщила пресс-офицер 93 бригады Холодный Яр Ирина Рыбакова. Она рассказала, что уроженцу Днепра на момент гибели был 31 год.

— Сан Саныч погиб в Бахмуте. И я думаю, что он в раю, потому что, как говорится, в аду уже побывал, — отметила она.

Басалыга был участником Революции Достоинства, затем в рядах ВСУ защищал Украину от российской агрессии на Донбассе. В должности наводчика танка участвовал в боях за Дебальцево в составе 1 отдельной танковой бригады.

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В 2016 году Александр Басалыга получил орден За мужество III степени. Вскоре он стал командиром танка. С началом полномасштабного вторжения начал командовать ротой в батальоне Богдана Дмитрука.

Во время битвы за Бахмут был серьезно ранен, но восстановился и вернулся в строй. В декабре 2022 года Александра наградили медалью Защитнику Отечества.

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Фото: Ирина Рыбакова