В ожесточенных боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ Холодный Яр

Март, 07 в 1:11

В ожесточенных боях за Бахмут Донецкой области погиб танковый экипаж 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-офицер 93 бригады Холодный Яр Ирина Рыбакова. По ее словам, убийцы целого экипажа не найдут покоя ни при жизни, ни после смерти.

— Я не знаю, куда уже дальше можно разбивать сердце… Наши дорогие парни отошли в вечность. Целый экипаж. Такие искренние, веселые, скромные. Они были замечательными. Покойтесь с миром. И пусть ваши убийцы будут прокляты, не найдут покоя ни при жизни, ни после смерти, — отметила она.

В фонде Повернись живим уточнили, что во время битвы за город Бахмут Донецкой области погибли Андрей Мельник (водитель-механик), Виталий Кобец (командир экипажа по позывному Тяпа) и Сергей Леонтьев (наводчик).

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Фото: Ирина Рыбакова