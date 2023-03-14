Половина армии РФ разбежится: Жданов о контрнаступлении ВСУ
Украина должна озвучивать планы ВСУ относительно дальнейшего контрнаступления, однако без информации о том, на каких направлениях оно может состояться в ближайшее время, поскольку это очень пугает российских оккупантов.
Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, комментируя будущее наступление воинов ВСУ на Херсонском, Запорожском, Донецком и других направлениях.
— Никто, кроме Генштаба, не знает, где ВСУ начнут контрнаступление. Россияне об этом точно не знают. Если бы они об этом знали, то мы бы уже видели реакцию: они возводили бы оборонительные сооружения. Но говорить о наступлении нужно, чтобы враги раздражались и боялись. Не факт, что мы пойдем в наступление на Запорожском направлении, где россияне уже копают оборонительные сооружения. А может мы пойдем на другом участке фронта, — отметил аналитик.
По мнению эксперта, прокремлевские пропагандисты говорят только о так называемых победах РФ для повышения морального состояния российских солдат, однако когда они узнают всю правду, тогда половина “второй армии мира” просто разбежится.
— Им не нужно, чтобы общество говорило о том, а где же “вторая армия мира”. Для РФ наше наступление будет лотереей — вытянут они свой счастливый билет или нет. А может у них не будет того билета. Между тем Путин говорит, что “все идет по плану”, они всех побеждают и готовятся к переговорам с Западом, — отметил Олег Жданов.