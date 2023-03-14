Половина армії РФ розбіжиться: Жданов про контрнаступ ЗСУ

Березень, 14 в 0:09

Україна має озвучувати плани ЗСУ щодо подальшого контрнаступу, проте без інформації про те, на яких напрямках він може відбутися найближчим часом, оскільки це дуже лякає російських окупантів.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов, коментуючи майбутній наступ воїнів ЗСУ на Херсонському, Запорізькому, Донецькому та інших напрямках.

– Ніхто, крім Генштабу, не знає, де ЗСУ почнуть контрнаступ. Росіяни про це точно не знають. Якби вони про це знали, то ми б уже бачили реакцію: вони зводили б оборонні споруди. Але говорити про наступ потрібно, щоб вороги дратувалися і боялися. Не факт, що ми підемо у наступ на Запорізькому напрямку, де росіяни уже копають оборонні споруди. А може ми підемо на іншій ділянці фронту, – наголосив аналітик.

На думку експерта, прокремлівські пропагандисти говорять лише про так звані перемоги РФ для підвищення морального стану російських солдатів, проте коли вони дізнаються всю правду, тоді половина “другої армії світу” просто розбіжиться.

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