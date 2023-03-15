Окупація Київщини: скільки тіл загиблих було виявлено у Бучанському районі

Березень, 15 в 16:57

З початку деокупації територій Бучанського району Київської області виявлено 1 189 тіл, з яких 1 005 було ідентифіковано впродовж року.

Про це Фактам ICTV повідомив начальник Національної поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За його словами, станом на 14 березня не вдалося ідентифікувати 184 загиблих.

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Процес ідентифікації здійснюється слідчими під час проведення огляду тіл у відділеннях Київського обласного бюро судово-медичних експертиз.

– За участю судово-медичного експерта здійснюється відбір зразків ДНК. Після відібрання зразків слідчим призначається судова молекулярно-генетична експертиза для встановлення ДНК-профілю неідентифікованої особи та постановки встановленого ДНК-профілю до центрального обліку генетичних ознак людини. За можливості проводилися впізнання трупів за рисами обличчя, татуюваннями та іншими особливостями, – повідомили в поліції.

Крім цього, у рідних безвісти зниклих осіб здійснюється відбір ДНК, а потім також призначається судова молекулярно-генетична експертиза.

З початку деокупації територій Київської області всього виявлено 15 місць масового поховання осіб, з яких ексгумовано 180 тіл місцевих жителів.

Останнє місце поховання було виявлено у Бородянці 2 березня 2023 року.

– Поряд з кладовищем було виявлено захоронення трьох невідомих осіб чоловічої статі, один з яких з вогнепальним кульовим наскрізним пораненням грудної клітини зліва, один з осколковим пораненням, в третього встановити причину смерті не можливо у зв’язку з гнилісними змінами, – повідомили в поліції.

Чоловіки були вбиті військовими РФ під час окупації території Бучанського району, та захоронені місцевим мешканцем.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 438 КК України. В ході досудового розслідування одне тіло ідентифіковано.

Крім цього, на території Київської області виявлено 3 місця катувань, де знайшли 19 тіл загиблих громадян.

Також тіла загиблих виявлялися на околицях вулиць, в автомобілях, в підвалах будинків, на прибудинкових територіях, в квартирах, були випадки поховання громадянами своїх рідних на кладовищах.

Фото: Андрій Нєбитов