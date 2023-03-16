Викреслили з документів. Окупаційна влада “ЛНР” на офіційному рівні визнала знищення міста Попасна

Березень, 16 в 11:11

Окупаційна влада так званої ЛНР у своїй документації перестала вказувати існування міста Попасна Луганської області, яке у 2022 році розгромили російські війська.

Про це повідомляють у Луганській ОВА.

– У так званій “ЛНР” уведені в дію “закони Про адміністративно-територіальний устрій” та Про утворення на території ЛНР міських та муніципальних округів”. Зокрема, ухвалені 11 міських та 17 муніципальних округів (районів). В жодному з переліків немає Попасної, – йдеться у повідомленні.

В ОВА зауважили, якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на законодавчому рівні.

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– Населені пункти колишнього району підпорядкували найближчим містам. Можна вважати, що хоч одну свою обіцянку росіяни виконали, – додали в ОВА.

Також зазначається, що при влаштуванні на роботу, зокрема, до державних і муніципальних органів, та оформленні соціальних виплат вимоги загарбників стають жорсткішими. Вони все частіше вимагають, крім паспорта РФ, ще й припинення українського громадянства.