В Пологовском районе россияне обустроили школу как полевой госпиталь — Генштаб

Март, 18 в 18:18

Оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. В частности, здание школы в Пологовском районе РФ использует как полевой госпиталь на 50 койкомест.

По данным Генерального штаба ВСУ, россияне пытаются сократить срок возвращения в строй личного состава из числа санитарных потерь.

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В Рубежном Луганской области местные оккупационные власти принуждают население получать гражданство Российской Федерации.

В Генштабе ВСУ отметили, что украинских документов у людей пока не отбирают, однако для трудоустройства необходимо иметь российский паспорт.