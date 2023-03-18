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Факты / Україна / Общество

В Пологовском районе россияне обустроили школу как полевой госпиталь — Генштаб

Юля Захарченко, редактор ленты
В Пологовском районе россияне обустроили школу как полевой госпиталь — Генштаб
Фото: Depositphotos

Оккупанты продолжают использовать гражданские учреждения на временно захваченной территории Запорожской области для собственных нужд. В частности, здание школы в Пологовском районе РФ использует как полевой госпиталь на 50 койкомест.

По данным Генерального штаба ВСУ, россияне пытаются сократить срок возвращения в строй личного состава из числа санитарных потерь.

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Источник: Генштаб ВСУ
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