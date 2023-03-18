У Пологівському районі росіяни облаштували школу як польовий шпиталь – Генштаб

Березень, 18 в 18:18

Окупанти продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово захопленій території Запорізької області для власних потреб. Зокрема, будівлю школи у Пологівському району РФ використовує як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць.

За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни намагаються скоротити термін повернення до строю особового складу з-поміж санітарних втрат.

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У Рубіжному Луганської області місцева окупаційна влада примушує населення отримувати громадянство Російської Федерації.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що українських документів у людей поки що не відбирають, проте для працевлаштування необхідно мати російський паспорт.