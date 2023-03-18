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Факти / Україна / Суспільство

У Пологівському районі росіяни облаштували школу як польовий шпиталь – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Пологівському районі росіяни облаштували школу як польовий шпиталь – Генштаб
Фото: Depositphotos

Окупанти продовжують використовувати цивільні заклади на тимчасово захопленій території Запорізької області для власних потреб. Зокрема, будівлю школи у Пологівському району РФ використовує як польовий шпиталь на 50 ліжкомісць.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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