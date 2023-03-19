Репин, Малевич и Куинджи: как побороть нарративы РФ и достичь признания художников украинскими в музеях мира

Март, 19 в 18:36

Выйти из тени Российской империи в культурной области, оказывается, гораздо сложнее, чем можно было себе представить. При том что цивилизованный мир давно не считает, например, индийских художников британско-имперскими, а чешских – австро-венгерскими.

Зарубежные музейники и искусствоведы очень тяжело идут на признание художников украинскими в коллекциях всемирно известных музеев.

“Как же это? Это русская культура!” — этому их учили на кафедрах в вузах, и вообще так принято уже давно, что Малевич, Экстер, Богомазов, Куинджи, Репин, Левицкий, Боровиковский, Бурлюк и многие другие – столбы русского искусства. А убрать эти столбы – и все строение начнет рушиться.

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Многие зарубежные искусствоведы зависят от российских грантов и связаны с россиянами другими связями, в зарубежных музеях работает немало россиян, со своей стороны сопротивляющихся этому.

Убедить музейщиков – дело не из легких. Но за него в прошлом году взялась историк искусства Оксана Семеник. После пребывания и выезда из оккупированной Бучи женщина получила возможность стажироваться в США. И в коллекции тамошнего музея Зиммерли в штате Нью-Джерси нашла несколько десятков художников, которые считаются российскими, хотя они или родились, или были связаны с украинскими городами, в частности Александра Экстер и Натан Альтман.

— Меня давно возмущала эта тема на самом деле, что многие украинские художники считаются российскими. И когда я находилась в США на стажировке, меня возмущало, что Малевича все знают только как российского, не знают вообще о его отношениях с Украиной, об украинском авангарде они тоже не слышали или слышали о нем как о российском авангарде. И Репин, и Айвазовский у них тоже российские художники, – говорит Оксана Семеник.

Оксана начала обращаться в музеи через соцсети и увидела, что они реагируют. Она не имела специальных контактов и общалась с людьми и отделами, которые находила на сайтах музейных учреждений. В Twitter она ведет англоязычную группу Ukrainian Art History.

Там нашли друг друга единомышленники. Они тегают музеи, в коллекциях которых есть украинские художники. Обращают внимание музейщиков, аргументируют свою позицию. Оксана говорит – на это уходит очень много времени и усилий, хорошо бы получить грант, потому что не успевает делать свою работу, за деньги от которой снимает жилье.

– Мы справедливо требуем, что Киев, Одесса, Харьков – это Украина, а не Россия. Музейщики это принимают во внимание, но потом говорят, что это была Российская империя. О художниках, родившихся в Британской или Австро-Венгерской империи не вспоминают, что они родились в этих империях – в музейных объяснениях будет сказано, что они родились в Египте, Индии, Венгрии, но отнюдь не в империи. Иногда приходится объяснять даже такие вещи и, к сожалению, сталкиваться с непониманием, — говорит Оксана.

Она обращается преимущественно в американские музейные учреждения. Но не только. Американский музей Метрополитен прислушался к аргументам и изменил идентификацию Ильи Репина и Архипа Куинджи, нидерландский музей Стеделек – назвал украинским Казимира Малевича.

Поддержку в общении с Метрополитен оказала тогда директор Одесского художественного музея Александра Ковальчук, которая направила американскому учреждению письмо, а затем и встретилась с местными специалистами. Говорит – после изменений американцы начали получать даже угрозы от россиян, и некоторые письма отправили в органы безопасности.

Впрочем, к сожалению, поддержка украинскими музеями этого движения только Одесским пока и исчерпывается. Хотя обращение именно украинских музейных руководителей помогло бы снести эту скалу.

Об этом движении написал в своем блоге всемирно известный американский медиахолдинг CNN, пишут отзывы другие музейные учреждения. Но процесс идет довольно медленно.

Впрочем, Оксана Семеник продолжает прилагать свои усилия для противодействия огромной паразитирующей нации.

– Я видела много разных текстов, очень гневных о том, как украинцы посмели возвращать себе Куинджи и Репина? Какие они украинцы, если они россияне? Также многие вещи писали в мою сторону. Конечно, их это очень злит, потому что Репин и Куинджи — одни из столпов, как они считают, российского искусства.

Они могут говорить что угодно, но это украинские художники, и мы должны возвращать украинских художников себе, нашей истории искусства. Также с Малевичем, с украинским авангардом, с Александрой Экстер. Никакие они не россияне. А значит, за счет именно украинских художников они продвигают свою позицию властную в культуре и в культурной дипломатии, пользуясь достижениями других народов, других стран, — говорит Оксана.