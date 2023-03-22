Март, 22 в 19:02

Российская преступная власть продолжает мероприятия по принудительной паспортизации населения временно оккупированных территорий Украины.

На Херсощине оккупанты угрожают местным жителям прекратить выплачивать пенсию в случае отсутствия паспорта РФ.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Сейчас смотрят

— В то же время в Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета проводилось собрание преподавателей, которые выражали недовольство принудительной паспортизации педагогического состава. Преподавателям не дают возможности уволиться по собственному желанию. Оккупантами были приняты меры по силовому разгону и прекращению собрания, — говорится в сводке.

В населенном пункте Веселое Запорожской области на территории здания детского сада российские оккупанты обустроили военный госпиталь.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.