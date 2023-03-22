Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

На Херсонщине оккупанты угрожают прекратить выплачивать пенсии из-за отсутствия паспорта РФ — Генштаб

Валентина Чорна, редактор ленты
На Херсонщине оккупанты угрожают прекратить выплачивать пенсии из-за отсутствия паспорта РФ — Генштаб
Фото: Depositphotos

Российская преступная власть продолжает мероприятия по принудительной паспортизации населения временно оккупированных территорий Украины.

На Херсощине оккупанты угрожают местным жителям прекратить выплачивать пенсию в случае отсутствия паспорта РФ.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Сейчас смотрят

— В то же время в Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета проводилось собрание преподавателей, которые выражали недовольство принудительной паспортизации педагогического состава. Преподавателям не дают возможности уволиться по собственному желанию. Оккупантами были приняты меры по силовому разгону и прекращению собрания, — говорится в сводке.

В населенном пункте Веселое Запорожской области на территории здания детского сада российские оккупанты обустроили военный госпиталь.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Читайте
Оккупанты на Луганщине начали принудительную мобилизацию местных – Маляр

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка