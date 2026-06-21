Отключения света 22 июня: будут ли применять ограничения для потребителей
- В понедельник, 22 июня, отключения света в Украине не прогнозируются, сообщили в Укрэнерго.
- Потребителей просят пользоваться мощными электроприборами не в пиковые часы, а в период с 10:00 до 16:00.
В Украине 22 июня не прогнозируются отключения света.
Отключений света в Украине в понедельник не будет
Как сообщили в Укрэнерго, в понедельник, 22 июня, в Украине не будут вводиться графики ограничений.
– Завтра, в понедельник, применение мер ограничения потребления не планируется, – говорится в сообщении.
В то же время, в компании призывают потребителей пользоваться мощными электроприборами не в пиковые часы — с 10.00 до 16.00.
– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально, – говорится в сообщении Укрэнерго.
В то же время, 19 июня в Укрэнерго сообщали о росте уровня потребления электроэнергии. Причиной является повышение температуры на улице и, как следствие, активное пользование кондиционерами.
В то же время, также фиксировались обесточивания из-за обстрелов объектов гражданской энергетической инфраструктуры Украины в некоторых областях, в частности в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.