В Украине 22 июня не прогнозируются отключения света.

Отключений света в Украине в понедельник не будет

Как сообщили в Укрэнерго, в понедельник, 22 июня, в Украине не будут вводиться графики ограничений.

– Завтра, в понедельник, применение мер ограничения потребления не планируется, – говорится в сообщении.

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В то же время, в компании призывают потребителей пользоваться мощными электроприборами не в пиковые часы — с 10.00 до 16.00.

– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально, – говорится в сообщении Укрэнерго.

В то же время, 19 июня в Укрэнерго сообщали о росте уровня потребления электроэнергии. Причиной является повышение температуры на улице и, как следствие, активное пользование кондиционерами.

В то же время, также фиксировались обесточивания из-за обстрелов объектов гражданской энергетической инфраструктуры Украины в некоторых областях, в частности в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

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