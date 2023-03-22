З України, з відвагою: Starlight Media зняла ролики про мужність українських аграріїв

Березень, 22 в 17:39

Серія із 10 роликів під назвою From Ukraine, with bravery стане інструментом українських дипломатів у боротьбі проти російської пропаганди на міжнародній арені, розповідаючи світу про щоденні неймовірні зусилля українців на шляху зупинення голоду.

Проєкт створила компанія Starlight Media за участі експертів Міністерства закордонних справ України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства аграрної політики та інших державних служб і відомств, які стоять на сторожі продовольчої безпеки світу.

До повномасштабного вторгнення Україна постачала 50% всього продовольства в рамках Всесвітньої продовольчої програми. Українські аграрії, фермери, логісти та інші спеціалісти агропромислового сектору забезпечували їжею близько 400 млн людей у всьому світі.

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Напавши на Україну, Росія поставила всіх цих людей під загрозу голоду. Фото палаючих елеваторів, полів і портів облетіли весь світ. Росія намагалася та продовжує спроби спровокувати глобальну продовольчу кризу та шантажувати цим світ. Це один з гібридних методів війни, які використовує агресор.

Сьогодні, попри цілеспрямовані спроби обстрілами знищити нашу продукцію, Україна все ще залишається гарантом продовольчої безпеки світу. Про щоденні неймовірні зусилля українців на передовій агробезпеки – у серії роликів під єдиним слоганом From Ukraine, with bravery.

– Україна завжди була одним з найбільших експортерів на ринку пшениці та олії. Через повномасштабне вторгнення Росії, блокування портів та окупацію наших підприємств, експорт на якийсь час зупинився. Це призвело до дефіциту та глобального росту цін на продовольство. Наприклад, відомо, що за першу половину 2022 року у Південній Кореї зачинилося понад 1,2 тис. пекарень, які на тлі внутрішньої інфляції не змогли собі дозволити подорожчання олії та борошна. Це лише один з прикладів того, як російська агресія в Україні впливає на весь світ. Саме тому, попри щоденну смертельну загрозу з боку РФ, український агросектор відновив роботу – як результат почав стабілізуватися і ринок продовольства. Наразі, навіть у стані війни, Україна залишається гарантом продовольчої безпеки у світі. Але якою ціною досягається ця крихка стабільність? Наша мета – розповісти світові про щоденний подвиг українських аграріїв, які перебувають на передовій війни за продовольчу безпеку світу, – зазначила креативна продюсерка Starlight Media Тетяна Гребенік.

Попри повномасштабне вторгнення Росії, Україна й надалі має найбільший експорт зерна. Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, Україна на п’ятому місці у світі за обсягом постачання пшениці, четверта – за постачанням кукурудзи, перша – за експортом соняшникової олії та шроту.

Країна, яку називають житницею Європи, щодня докладає титанічних зусиль, щоб кожен європеєць міг безпечно отримати свій хліб на обід.

Для знімання проєкту команда Starlight Media їздила Україною, брала інтерв’ю у працівників ферм і підприємств, була очевидцем жнив під обстрілами, говорила із залізничниками та працівниками річкових портів, які прийняли перший удар після блокування морських портів, щоб показати важкий шлях від вирощування курки на українській фермі, збору зерна на щойно розмінованому полі до обіду у віддалених країнах Африки.

Українська аудиторія зможе переглянути ролики в ефірі Нового каналу, соцмережах телеканалу ICTV та на міжнародній платформі ​​Ukraine.ua.