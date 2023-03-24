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Факты / Україна / Общество

Оккупанты усложняют передвижение на Луганщине: заставляют получать пропуска

Юля Захарченко, редактор ленты
російські військові
Фото: Минобороны

Во временно захваченных населенных пунктах Луганской области российские оккупанты продолжают оказывать давление на мирных жителей. Все сложнее становится передвигаться между населенными пунктами.

В частности, в село Плугатар могут попасть только местные жители по специальным пропускам. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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По данным Генерального штаба ВСУ, украинские воины сбили вражеские беспилотные летательные аппараты Shahed-136 и Ланцет.

В то же время украинские ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два зенитно-ракетных комплекса, склад боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и две станции радиоэлектронной борьбы армии РФ.

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Источник: Генштаб ВСУ
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