Окупанти ускладнюють пересування на Луганщині: змушують отримувати перепустки

Березень, 24 в 18:51

У тимчасово захоплених населених пунктах Луганської області російські окупанти продовжують чинити тиск на мирних жителів. Все складніше стає пересуватися між населеними пунктами.

Зокрема, до села Плугатар можуть потрапити лише місцеві жителі за спеціальними перепустками. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів за добу.

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські воїни збили ворожі безпілотні літальні апарати Shahed-136 та Ланцет.

Водночас українські ракетники та артилеристи уразили два пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та дві станції радіоелектронної боротьби армії РФ.