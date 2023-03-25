Нарушается баланс в энергосистеме: в Укрэнерго призвали не присоединяться к Часу Земли

Март, 25 в 17:30

В Укрэнерго призвали украинцев не принимать участие в акции Час Земли и не выключать свет в 20:30.

Это объясняют тем, что количество производимой электроэнергии должно соответствовать количеству потребленной, а одновременное выключение света может привести к профициту мощности.

– Друзья, пожалуйста, не ведитесь на призывы присоединиться к Часу Земли и в определенное время массово выключить свет – это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может очень навредить энергосистеме! – информируют в Укрэнерго.

Отмечается, что лучшим решением будет экономное использование света каждое утро и каждый вечер в пиковые часы потребления электроэнергии.

Сейчас смотрят

Справка. Час Земли – это международная инициатива, призывающая один раз в год выключать свет и электрические устройства на один час, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам планеты.