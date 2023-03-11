Март, 11 в 7:08

Первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Гречаник заявил, что из-за войны ущерб нашей окружающей среде нанесен более чем на 2 трлн грн.

Об этом чиновник рассказал во время выездного заседания в Харьковской ОГА.

По словам Руслана Гречаника, в эти 2 трлн грн входят ущерб от засорения земель, загрязнения воздуха, сожженные леса, разрушенные объекты.

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Кроме того, оккупанты провоцируют климатический кризис, ядерный — из-за ситуации с Запорожской АЭС и гуманитарный.

— Мы считаем каждое уничтоженное дерево. И каждую гривну, которую нам заплатит Россия за содеянное. Ежедневно продолжаем устанавливать новые факты ущерба и разрушений… Возмездие неизбежно. И важно, что у нас есть международная поддержка, — подчеркнул заместитель министра.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков также отметил, что расследуются факты умышленного или случайного вреда природной среде, в частности атаки на промышленные объекты и нефтебазы.

Также на заседании уделили внимание пожарам в экосистемах Харьковской области. Из-за войны Изюмский, Купянский и Волчанский лесхозы практически потеряли все свое техническое оборудование для тушения пожаров. Поэтому техника сейчас необходима.