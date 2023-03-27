Март, 27 в 13:25

Отопительный сезон в Украине обычно заканчивается в середине апреля, но все зависит от погоды и температуры воздуха в частности. Поэтому из-за потепления в некоторых городах уже начали выключать батареи.

Первым городом, который завершил отопительный сезон, стал Днепр. В течение нескольких дней здесь фиксировали температуру до +8, поэтому 22 марта отключили теплоснабжение.

В других городах Днепропетровской области, например в Каменском, отопительный сезон завершили 25 марта, а в Никополе сделают это 31 марта.

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Следующим стал Херсон, где отопительный сезон завершили 24 марта. Соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

О подготовке к отключению отопления заявили и в Запорожье. Секретарь городского совета Анатолий Куртев сказал, что 27 марта стартуют необходимые для этого подготовительные работы, которые продлятся до 31 марта. После их завершения, то есть в эту пятницу, в городе отключат батареи.

Председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышов заявил сегодня, что Украина успешно завершает самый тяжелый отопительный сезон, погода позволяет сделать это раньше, чем было запланировано.

— В Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях, по решениям местных властей, уже началось отключение отопления, — подчеркнул он.

По его словам, через несколько дней прохладной погоды отопительный сезон постепенно завершится и в других областях.

А в Хмельницком временно приостанавливали отопительный сезон — с 23 по 27 марта. Также в эти даты временно отключали отопление и в Луцке.