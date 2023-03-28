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Факты / Україна / Общество

Как будут работать церкви и кладбища на Пасху на Харьковщине – объяснение ОВА

Юля Захарченко, редактор ленты
великдень 2021
Фото: УНИАН

На территории Харьковской области на Пасху не планируют менять продолжительность комендантского часа, а посещать церковные мероприятия во время него будет запрещено.

Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов во время брифинга с журналистами 28 марта.

— По поводу богослужений, решили обратить внимание и провести разъяснительную работу по неукоснительному выполнению условий комендантского часа. Он сохраняется с 23:00 до 05:00, — сказал Синегубов.

В то же время в Харьковской области перед пасхальными праздниками запрещено посещение кладбищ на территориях, которые были оккупированы, и где велись боевые действия, отметил начальник ОВА.

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— Посещение кладбищ, мест захоронений на пасхальные праздники, где была оккупация, велись активные боевые действия, будет запрещено. По меньшей мере половина региона считается потенциально опасной, поскольку может быть заминирована.

По его словам, перечень кладбищ, где нельзя находиться, еще определяют. Запрет снимут после обследования и разминирования саперами.

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