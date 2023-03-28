Березень, 28 в 16:42

На території Харківської області на Великдень не планують змінювати тривалість комендантської години, а відвідувати церковні заходи під час неї буде заборонено.

Про це заявив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час брифінгу з журналістами 28 березня.

– Стосовно богослужінь, вирішили звернути увагу та провести роз’яснювальну роботу щодо неухильного виконання умов комендантської години. Вона зберігається від 23:00 до 05:00, – сказав Синєгубов.

Водночас у Харківській області перед великодніми святами заборонено відвідування кладовищ на територіях, які були окуповані, та де велися бойові дії, зазначив начальник ОВА.

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– Відвідування кладовищ, місць поховань на великодні свята, де була окупація, велися активні бойові дії, буде заборонено. Щонайменше половина регіону вважається потенційно небезпечною, оскільки може бути замінованою.

За його словами, перелік кладовищ, де не можна перебувати, ще визначають. Заборону знімуть після обстеження та розмінування саперами.