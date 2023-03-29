Soft skills и не только: какие навыки необходимы ребенку в XXI веке, чтобы стать успешным

Март, 29 в 9:00

Родители знают, чтобы подготовить ребенка к взрослой жизни, отличных оценок не достаточно. Умение зазубривать информацию точно не означает конкурентоспособности на рынке труда.

Что же делать? Отвечает основатель лицензированной общеобразовательной онлайн-школы JAMM school, педагог с 30-летним опытом, отец троих успешных детей Олег Василевский.

Как воспитать лидера?

Если вы желаете ребенку лучшего будущего, обращайте внимание не только на оценки. Отличники вырастают хорошими исполнителями, однако точно не основателями бизнес-империй.

Сейчас смотрят

Кроме того, большинство школ обычно просто дают учащимся знания по программе МОН – и все, на этом образование заканчивается. Поэтому размышляя о дальнейшей карьере своего ребенка, следует работать в направлении воспитания так называемых soft skills.

Эти навыки помогают добиться успеха независимо от выбранной специальности. Например, описания вакансий в топовых компаниях требуют от своих будущих сотрудников следующих навыков:

работать в команде , находить общий язык;

, находить общий язык; уметь “продавать себя” и свою работу, представлять себя как специалиста и профессионала;

специалиста и профессионала; брать на себя ответственность , решительно действовать в нестандартных ситуациях;

, решительно действовать в нестандартных ситуациях; формировать личные цели , достигать их (всем известное – Кем вы себя видите через 5 лет?);

, достигать их (всем известное – Кем вы себя видите через 5 лет?); учиться всю жизнь , осваивать новое, развиваться, приспосабливаться к изменениям;

, осваивать новое, развиваться, приспосабливаться к изменениям; критически мыслить , принимать правильные решения, фильтруя потоки информации;

, принимать правильные решения, фильтруя потоки информации; знайте себя, свои сильные и слабые стороны.

Например, троечник с организаторскими способностями, умеющий договариваться, может справиться не только со сложной контрольной работой. Во взрослой жизни он будет успешным владельцем бизнеса. Даже если не будет понимать всех нюансов рабочего процесса, всегда будет знать, к кому обратиться за советом.

Конечно, это не обязательный сценарий, а просто яркий и жизненный пример.

Дети разные, поэтому к каждому нужен индивидуальный подход в обучаемые. Например, Гарвардская методика выделяет восемь типов интеллекта (т. е. способов взаимодействия с окружающей средой):

лингвистический;

логико-математический;

визуально-пространственный;

межличностный;

внутриличностный;

кинестетический;

музыкальный;

натуралистический.

Билет в будущее — это правильная школа

Уметь правильно использовать свои преимущества, не просто полезно, но и необходимо. Это понадобится в школьные годы, а еще больше — во взрослой жизни.

Особых рецептов успеха или универсальных инструкций нет. Любой человек является отдельной индивидуальностью с собственными потребностями. Каждый ребенок — гений, способный достичь вершин.

Необходимо лишь определить, в чем именно ее гениальность, а дальше не мешать ребенку расти. Этот подход значительно упрощает процесс обучения в JAMM school, поскольку здесь ученик занимается тем, что нравится. И, увлекшись, незаметно для себя подтягивает более слабые предметы.

Скажем, трудно дается математика. Заставляете, уговариваете, нанимаете репетиторов, а результат посредственный. В нашей школе личный куратор прежде всего заметит способности к изучению языка и правильно подстроит программу.

Мечтает стать переводчиком — зачем же мучить математикой? Неинтересное знать, чтобы сдать, интересное — совершенствовать с большим удовольствием.

Развивать soft skills плюс заниматься любимым делом = успех!