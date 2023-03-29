Soft skills і не тільки: які навички необхідні дитині у XXI столітті, щоб стати успішною

Березень, 29 в 9:00

Батьки знають, щоб підготувати дитину до дорослого життя, відмінних оцінок не досить. Вміння зазубрювати інформацію точно не означає конкурентоспроможності на ринку праці.

Що ж робити? Відповідає засновник ліцензованої загальноосвітньої онлайн⁠-⁠школи JAMM school, педагог із 30-річним досвідом, батько трьох успішних дітей Олег Василевський.

Як виховати лідера?

Якщо ви бажаєте дитині найкращого майбутнього, звертайте увагу не лише на оцінки. Відмінники виростають гарними виконавцями, проте точно не засновниками бізнес-імперій.

Зараз дивляться

Крім того, більшість шкіл зазвичай просто дають учням знання за програмою МОН – і все, на цьому освіта закінчується. Тож розмірковуючи про подальшу кар’єру своєї дитини, слід працювати у напрямку виховання так званих soft skills.

Ці навички допомагають досягти успіху незалежно від обраного фаху. Наприклад, описи вакансій у топових компаніях вимагають від своїх майбутніх працівників таких навичок:

працювати в команді, знаходити спільну мову;

вміти “продавати себе” та свою роботу, презентувати себе як фахівця і професіонала;

як фахівця і професіонала; брати на себе відповідальність, рішуче діяти у нестандартних ситуаціях;

рішуче діяти у нестандартних ситуаціях; формувати особисті цілі , досягати їх (усім відоме – Ким ви себе бачите через 5 років?);

, досягати їх (усім відоме – Ким ви себе бачите через 5 років?); вчитися все життя, засвоювати нове, розвиватися, пристосовуватися до змін;

все життя, засвоювати нове, розвиватися, пристосовуватися до змін; критично мислити, приймати правильні рішення, фільтруючи потоки інформації;

приймати правильні рішення, фільтруючи потоки інформації; знати себе, свої сильні та слабкі сторони.

Наприклад, трієчник з організаторськими здібностями, який уміє домовлятися, може впоратися не лише зі складною контрольною роботою. У дорослому житті він буде успішним власником бізнесу. Навіть якщо не розумітиме всіх нюансів робочого процесу, то завжди знатиме, до кого звернутися за порадою.

Звісно, це не обов’язковий сценарій, а просто яскравий і життєвий приклад.

Діти різні, тому до кожного потрібен індивідуальний підхід у навчані. Наприклад, Гарвардська методика виокремлює вісім типів інтелекту (тобто способів взаємодіяти з оточенням):

лінгвістичний;

логіко-математичний;

візуально-просторовий;

міжособистісний;

внутрішньоособистісний;

кінестетичний;

музичний;

натуралістичний.

Квиток у майбутнє – це правильна школа

Вміти правильно використовувати свої переваги, не просто корисно, а й необхідно. Це знадобиться в шкільні роки, а ще більше – в дорослому житті.

Особливих рецептів успіху чи універсальних інструкцій немає. Будь-яка людина є окремою індивідуальністю з власними потребами. Кожна дитина – геній, здатен досягти вершин.

Необхідно лише визначити, у чому саме її геніальність, а далі не заважати дитині рости. Цей підхід значно спрощує процес навчання в JAMM school, оскільки тут учень займається тим, що подобається. І, захопившись, непомітно для себе підтягує слабші предмети.

Скажімо, важко дається математика. Примушуєте, вмовляєте, наймаєте репетиторів, а результат посередній. У нашій школі особистий куратор передусім помітить здібності до вивчення мови та правильно підлаштує програму.

Мріє стати перекладачем – нащо ж мучити математикою? Нецікаве знати, аби здати, цікаве – вдосконалювати з великим задоволенням.

Розвивати soft skills плюс займатися улюбленою справою = успіх!