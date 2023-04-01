Я убегаю из дома: как главный следователь в Харьковской области стал снайпером

Апрель, 01 в 19:51

Начальник следственного управления Национальной полиции Харьковской области Сергей Болвинов на выходных тренируется стрелять из снайперской винтовки на дальние дистанции.

— Таким образом я убегаю из дома, потому что я семейный человек, там всегда был шум, а сейчас тишина, никого… 23 февраля (2022 года, за день до полномасштабного вторжения, — Ред.) у нас было много совещаний, в частности, допоздна. Нас собрали, довели информацию о возможном обострении. Позвонил жене, попросил собрать вещи на всякий случай. Домой вернулся около полуночи — мы жили вместе с женой и тремя детьми, младшему тогда было три года. Мы сели на кухне. Я сказал: завтра, говорят, в 04:00 утра может быть война, — отметил он.

Через несколько часов его разбудила испуганная жена, дом ходил ходуном, за окном канонада. Полчаса на сборы, поцеловал детей, жену. С тех пор они домой не возвращались.

— Наверное, минут 20-25 понадобилось, чтобы жена собрала всех детей. Я их как смог, в машине поцеловал — никто не знал, увижу ли я их когда-нибудь.

Сергей Болвинов отправился на работу. Тогда, утром 24 февраля, решил для себя твердо — остается в Харькове, что бы ни случилось. От Харькова до границы с Россией всего 30 км, уже в 09:00 утра российские войска были на кольцевой города.

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Болвинова назначили главным следователем Харьковской области в декабре 2021 года, через два месяца российская армия пойдет на Украину полномасштабной войной.

— Я собрал всех своих (следователей, — Ред.), говорю, ребята, кто готов защищать, сейчас едем и получаем автоматы. Изъявили желание сначала где-то мужчин до 30 — это в Следственном управлении. Некоторые говорили, что принесут охотничью винтовку и пойдут убивать. Я говорю — если пойдешь, то по команде. И начали дежурить в здании.

Дорога до полигона занимает не меньше часа — там можно стрелять на дальние дистанции, говорит Болвинов.

— У нас не так много полигонов, где можно на такие дальние расстояния стрелять. Это один из них.

В багажнике снайперская винтовка — ее Болвинов приобрел недавно, с тех пор как увлекся стрельбой на дальние дистанции. В кобуре на теле Glock 17.

— Это австрийское оружие, один из самых современных пистолетов, который используют во всем мире и военные, и спецподразделения. Я его постоянно ношу с собой. Это мне вручил Министр внутренних дел за работу во время полномасштабного вторжения.

Болвинов научился стрелять еще в Университете внутренних дел.

— У нас перед присягой был курс молодого бойца. Нам выдали оружие — автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, которые тогда были на вооружении в полиции. И мы выполняли упражнения.

Болвинов общается исключительно на украинском.

— Война изменила все, я общаюсь на украинском не только на работе, но и с родными.

Конечно, изменились и хобби. До полномасштабной войны главный следователь полиции Харьковской области занимался плаванием, теннисом. Но однажды знакомый пригласил на полигон пострелять, с тех пор почти каждые выходные Болвинов совершенствует навыки по снайперской стрельбе.

— Это не только потому, что это мне нравится. Это связано еще и с семейными причинами. Я семейный человек, у меня дома постоянно был такой шум и мне это очень нравилось! В выходные у нас был день, когда я старался полностью быть с женой и детьми. А когда я сейчас возвращаюсь домой, я — один, меня это очень расстраивает. Семья проживает в Германии и с тех пор, как они уехали, ни разу не возвращались, мы встречались несколько раз на западе Украины. И детские комнаты сейчас закрыты — это очень трудно, я просто убегаю из дома.

Позже Болвинов сказал:

— Я, конечно, доволен, когда попадаю! Но это не связано с работой снайпера в боевых условиях — это спортивная стрельба или снайпинг. Я занимаюсь не только снайпингом, мы с коллегами практикуемся в стрельбе в тирах, чтобы совершенствовать навыки обращения с оружием.

Болвинов учился в обычной сельской школе Богодуховского района, решил стать полицейским по совету папы.

— Отец и мать — простые люди, старались мне дать самое лучшее. Тогда очень популярен был Харьковский национальный университет внутренних дел, отец посоветовал идти туда, а я был достаточно послушным, окончил школу с золотой медалью, такой в брюках, рубашке, свитере… Да, чистый ботан! А золотым медалистам были льготы для поступления, но важны были физкультура и математика. И надо было пробежать, кажется, километр и уложиться в норматив. Конечно, надо было тренироваться, и в селе на меня смотрели искоса, когда я наматывал круги на стадионе под секундомер отца. И так я решил стать полицейским. Мне нравилась математика и я закончил экономический факультет Университета внутренних дел. И еще я учился на заочном факультете, поэтому получил и высшее экономическое, и высшее юридическое образование.

Винтовка, которую Болвинов везет в багажнике, не единственная у следователя. Первая, на которой учился стрелять, — охотничий карабин 308 калибра.