Реагуємо грамотно та з урахуванням всіх обставин: Маляр про ситуацію у Бахмуті
Ситуація у Бахмуті Донецької області залишається дуже напруженою. Ворог намагається залучити не лише найманців ПВК Вагнера, але й професійні підрозділи десантників.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, непомірно високі втрати особового складу російські війська не зупиняють, а керівництво РФ ухвалює рішення емоційно.
– Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника. Але кожне наше військове рішення і кожен крок є виваженим, – наголосила заступниця очільника Міноборони України.
Маляр зазначила, що командування Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці.
– Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності. Довіряємо нашим військовим, – наголосила Маляр.