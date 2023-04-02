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Факти / Україна / Суспільство

Реагуємо грамотно та з урахуванням всіх обставин: Маляр про ситуацію у Бахмуті

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Реагуємо грамотно та з урахуванням всіх обставин: Маляр про ситуацію у Бахмуті
Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація у Бахмуті Донецької області залишається дуже напруженою. Ворог намагається залучити не лише найманців ПВК Вагнера, але й професійні підрозділи десантників.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, непомірно високі втрати особового складу російські війська не зупиняють, а керівництво РФ ухвалює рішення емоційно.

– Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника. Але кожне наше військове рішення і кожен крок є виваженим, – наголосила заступниця очільника Міноборони України.

Маляр зазначила, що командування Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці.

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– Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності. Довіряємо нашим військовим, – наголосила Маляр.

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