Реагуємо грамотно та з урахуванням всіх обставин: Маляр про ситуацію у Бахмуті

Квітень, 02 в 18:32

Ситуація у Бахмуті Донецької області залишається дуже напруженою. Ворог намагається залучити не лише найманців ПВК Вагнера, але й професійні підрозділи десантників.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, непомірно високі втрати особового складу російські війська не зупиняють, а керівництво РФ ухвалює рішення емоційно.

– Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника. Але кожне наше військове рішення і кожен крок є виваженим, – наголосила заступниця очільника Міноборони України.

Маляр зазначила, що командування Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці.

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