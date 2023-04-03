Тиждень буде строкатим. Синоптик розповіла, якою буде погода сьогодні

Квітень, 03 в 9:09

У понеділок, 3 квітня, погоду більшості областей в Україні визначатиме циклон. Тиждень почнеться похолоданням і мокрим снігом.

Про це розповіла у Facebook синоптик Наталка Діденко.

– Періодично йтимуть дощі, у західній частині, місцями на Вінниччині та у північній частині можливий мокрий сніг, – йдеться у повідомленні.

Найнижча температура повітря очікується у західних областях, вдень 0+3 градуси (вночі до 3 градусів морозу), лише на Закарпатті та у Чернівецькій області +3+7 градусів.

Зараз дивляться

На решті території України протягом дня передбачається +5+9 градусів, на сході та півдні буде тепліше, +8+13 градусів, в Криму до +12+16 градусів.

Понеділок у Києві очікується хмарним, дощовим та прохолодним. Вдень лише до +6, +7 градусів.

Надвечір похолоднішає, можливий перехід дощу в мокрий сніг.

– Тиждень загалом буде в Україні строкатим – переважатимуть дощі, в більшості областей очікується холодна чи свіжа погода, а ось у східній частині та на південному сході буде тепло, до +12+18 градусів. Вербна неділя в більшості областей буде холодною, із рвучким вітром, – додає синоптик.

Джерело: Наталка Діденко