Жилищный рэкет: в Мариуполе оккупанты готовятся дополнительно разместить в домах военных и чиновников РФ
Во временно оккупированном Мариуполе происходит жилищный рэкет, в частности 665 частных домов марионеточная власть готовится признать такими, что якобы не имеют владельцев, а затем отдать под размещение прокремлевских военных и чиновников.
По данным Мариупольского городского совета, российские оккупанты сначала разрушили украинский город, а теперь хотят отобрать у местных жилье и другую собственность, которая осталась целой.
— Для создания иллюзии законности применяют признание имущества бесхозным. Но на самом деле это очередное противозаконное преступление и банальное ограбление людей, — утверждает городской глава Мариуполя Вадим Бойченко.
По его мнению, россияне пытаются незаконно легализовать, а фактически присвоить чужое имущество во время продолжения ведения военных действий.
Мэр Мариуполя утверждает, что все планы российских захватчиков — напрасны, ведь скоро город вернется под украинский сине-желтый флаг.