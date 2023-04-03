Жилищный рэкет: в Мариуполе оккупанты готовятся дополнительно разместить в домах военных и чиновников РФ

Апрель, 03 в 18:16

Во временно оккупированном Мариуполе происходит жилищный рэкет, в частности 665 частных домов марионеточная власть готовится признать такими, что якобы не имеют владельцев, а затем отдать под размещение прокремлевских военных и чиновников.

По данным Мариупольского городского совета, российские оккупанты сначала разрушили украинский город, а теперь хотят отобрать у местных жилье и другую собственность, которая осталась целой.

— Для создания иллюзии законности применяют признание имущества бесхозным. Но на самом деле это очередное противозаконное преступление и банальное ограбление людей, — утверждает городской глава Мариуполя Вадим Бойченко.

По его мнению, россияне пытаются незаконно легализовать, а фактически присвоить чужое имущество во время продолжения ведения военных действий.

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Фото: Мариупольский городской совет