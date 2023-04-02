После подрыва машины коллаборанта Москвина в Мариуполе проводят зачистку

Апрель, 02 в 16:40

Во временно оккупированном Мариуполе, после подрыва машины коллаборанта Михаила Москвина оккупанты уже неделю проводят зачистку и ищут членов Мариупольского сопротивления.

Об этом в своем Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

– Как проходит зачистка в Мариуполе. Вчера по проспекту Металлургов. На каждом перекрестке по две машины с российскими военными, – написал он.

Советник отметил, что каждые 200 метров улицы города патрулируют российские полицейские и военные. Проверяют документы и телефоны прохожих, а также осуществляют выборочные обыски квартир и домов.

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– Большое количество полицейских автопатрулей, пригнанных из Донецка. Тотальная проверка документов и телефонов. Выборочная проверка квартир с обысками. Так — от района в район. От квартала к кварталу. Почти неделю ежедневно, – отметил Андрющенко.

Напомним, 27 марта, в Мариуполе взорвали авто так называемого начальника полиции Михаила Москвина.

Именно он является ответственным за организацию фильтрационных мероприятий, которые привели к многочисленным арестам гражданского населения в оккупированном городе. Сейчас Москвин находится в больнице №2 в тяжелом состоянии.