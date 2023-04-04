Квітень, 04 в 17:54

В Україні триває повномасштабна війна, розв’язана Росією. Ані авіасполучення, ані залізничного чи автобусного сполучення з країною-агресором немає. Попри це, з нашої країни до РФ досі курсують приватні пасажирські перевезення – через країни Європи.

У мережі є чимало пропозицій за кілька сотень доларів поїхати до ворожої країни через Польщу, країни Балтії чи Білорусь.

Про схему перевізників і наскільки це легально – далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Україна – РФ через Польщу: як працює схема

На сайтах автобусних перевезень, наприклад, таких, як Infobus, рейсів до РФ знайти не вдалося: там зазначається, що цей напрямок тимчасово не обслуговується.

Транзитом через Польщу: як з України, попри війну, налагодили пасажирські перевезення до РФ / 2 фотографии

Однак вдосталь пропозицій є в соцмережах, наприклад у Facebook. У різних групах щоденно з’являється по кілька оголошень щодо можливості поїздок до РФ (зокрема до Москви), з Києва, більшості обласних центрів та інших великих міст України.

Автобуси та мікроавтобуси регулярно, часто по кілька разів на тиждень, здійснюють рейси до країни-агресора та в зворотному напрямку.

Схема діє таким чином: з Києва чи іншого українського міста автобус/мікроавтобус на українських номерах їде до Варшави. А там пасажири пересідають на інший транспортний засіб і прямують до РФ або через Мінськ, або ж через Литву та Латвію.

Поїздка може тривати півтори-дві доби та більше.

– Виїзди по вівторках і суботах. По вівторках – великі автобуси, по суботах до Варшави великі, а далі можуть бути мікроавтобуси. Їдемо за маршрутом Варшава – Мінськ – Москва. Спочатку ви їдете з українським перевізником рейсом Україна – Варшава, а далі в Польщі пересідаєте на інший автобус, який рушає до Москви, – повідомила представниця одного з перевізників, з якою спілкувалися Факти ICTV.

За іншим номером телефону повідомили, що пасажирів везуть мікроавтобусами Mercedes через Польщу, Литву, Латвію до РФ з пересадкою у Варшаві.

Для поїздки потрібен закордонний біометричний паспорт.

– Пересідаємо у Варшаві. Під’їжджають два буси один до одного, пересіли і поїхали далі. Дві машини – одна на російських номерах, інша на українських, – пояснив представник одного з перевізників.

В оголошеннях потенційним пасажирам обіцяють: “комфортабельні автобуси до 50 місць” із кондиціонером та зарядкою для телефону, знижки для дітей, можливість перевезення тварин, консультації щодо документів, “супровід упродовж всього шляху”, “допомогу з пересадкою у Варшаві” (безкоштовне поселення в готель і безкоштовний обід), відсутність пішого переходу кордону (тобто перетин кордону відбувається в автобусі) тощо.

Транзитом через Польщу: як з України, попри війну, налагодили пасажирські перевезення до РФ / 7 фотографий

Варто зазначити, що в оголошеннях про рейси для зв’язку оприлюднені не лише українські мобільні номери, а й білоруські та російські. Судячи з інформації у Facebook, деякі особи, які публікують пропозиції щодо перевезень, проживають в Білорусі та РФ.

Передплату перевізники зазвичай не вимагають. Часто оплату з пасажирів беруть уже у Варшаві, під час пересадки на транспортний засіб до РФ. У деяких оголошеннях зазначено, що оплачувати можна різною валютою: гривнями, доларами, євро та російськими рублями.

– Оплата у Варшаві під час пересадки. Тобто ви приїжджаєте до Варшави на автовокзал Zachodnia, там вас зустрічають, пересаджують на інший автобус, і там уже оплачуєте, – повідомили Фактам ICTV за одним із номерів телефонів.

Транзитом через Польщу: як з України, попри війну, налагодили пасажирські перевезення до РФ / 7 фотографий

Окрім пасажирів, перевізники також готові доставляти до РФ посилки.

Бронювати місця на такі рейси потрібно заздалегідь, хоча б за кілька днів. Часто на номер перевізника потрібно скинути заявку з датою виїзду, маршрутом, кількістю місць для бронювання, вказати прізвище та номер телефону пасажира, кількість багажу. Деякі перевізники вимагають фото першої сторінки закордонного паспорта.

Зі столиці України рейси до РФ, наприклад, вирушають від McDonald’s біля залізничного вокзалу, або від метро Житомирська. Проте водії можуть телефонувати пасажирам перед виїздом та скоригувати місце відправлення.

Коштує “задоволення” поїхати до РФ від $220-250 до $300 і більше, залежно від перевізника (8,1-11 тис. грн за курсом Національного банку України). Найдешевше обійдеться поїздка зі Львова. За одним із номерів озвучили ціну рейсу Київ – Москва у €350 (майже 14 тис. грн за курсом НБУ).

Наскільки популярні рейси?

Висновки щодо популярності подібних рейсів можна зробити на підставі їхньої регулярності та частоти. Адже якби не було попиту, то не було б і пропозиції.

Є оголошення, де поїздки заплановані через кожні два дні, в інших – двічі на тиждень, або й чотири рази на тиждень. Тобто можна говорити про щонайменше десятки громадян, які протягом тижня перетинають кордон України, прямуючи до країни-агресора.

Транзитом через Польщу: як з України, попри війну, налагодили пасажирські перевезення до РФ / 3 фотографии

Під оголошеннями про рейси користувачі мережі цікавляться їхньою вартістю та умовами. Дехто запитує, як можна передати посилку.

Транзитом через Польщу: як з України, попри війну, налагодили пасажирські перевезення до РФ / 4 фотографии

Під час спілкування з Фактами ICTV представники перевізників запевнили, що труднощів під час перетину кордону РФ не виникає.

– Дівчат спокійно пропускають. Можуть ставити запитання, але в основному адекватно пропускають. Можуть запитати мету поїздки, але здебільшого навіть особливо не цікавляться. У чоловіків можуть телефони перевірити, а жінок нормально пропускають, – повідомили за одним із телефонних номерів.

Представниця іншого перевізника, Галина, яка публікує оголошення в мережі, також заявила, що “в кожного свої нюанси”, та загалом проблем не виникає. За перетину латвійсько-російського кордону потрібно озвучити мету поїздки.

– Пускають без проблем (до РФ. – Ред.). Впускають, нікого не розвернули. Ми ж їздимо кожного вівторка та суботи, ніколи нікого не розвертали, не було жодних нюансів з українськими паспортами. Тож можете не хвилюватися, – повідомили ще за одним телефонним номером.

Чи можна заборонити такі рейси

Юрист Ростислав Кравець у коментарі Фактам ICTV пояснив, що притягнути перевізників до відповідальності за організацію рейсів до РФ під час війни практично неможливо.

Він нагадав, що схожа схема діяла після 2015 року, коли було заборонено авіасполучення з Росією.

Юрист звернув увагу, що схема перевезень до ворожої країни побудована таким чином, що немає єдиного перевізника, який би забезпечував доставку пасажирів з України до РФ.

– Це ж не один перевізник транспортує людину. Ця схема розірвана. Тобто один перевізник везе, наприклад, до Литви чи Польщі, а інший звідти – до РФ. Така ж схема була і після 2015 року, коли розірвали авіасполучення з РФ. Всі летіли до Мінська і звідти вже до Москви, тому що прямих рейсів не було. Тож насправді тут порушень як з боку перевізників, так і осіб, які таким чином їздять до РФ, фактично немає, – зазначив Кравець.

Він уточнив, що заборон на такі перевезення в законодавстві наразі немає. І юрист сумнівається, що вони загалом колись будуть запроваджені.

– У законодавстві України таких заборон немає, не існує, та й насправді навряд чи вони колись будуть запроваджені. Тому застосовувати якісь важелі впливу як до перевізників, які когось везуть до Польщі чи Литви, так і до тих осіб, які відвідують РФ, підстав на сьогодні немає, – розповів Ростислав Кравець.

Юрист додав, що застосувати в цьому випадку статтю про колабораційну діяльність (ст. 111-1 Кримінального кодексу України) також буде вкрай важко. Сама стаття, за словами Кравця, “розмита й невизначена”.

– З огляду на чинне законодавство України, я не думаю, що цих осіб можна буде притягнути до будь-якої відповідальності. Тобто тут виключно моральний аспект всієї цієї діяльності, – підсумував юрист.

Що кажуть у Держприкордонслужбі

У Державній прикордонній службі України Фактам ICTV повідомили, що прикордонники оформлюють пасажирів на виїзд з нашої країни, згідно із українським законом. А подальший маршрут громадян – це вже не компетенція ДПСУ.

Тобто якщо та чи інша особа не має заборони на виїзд з України, прикордонники не мають права її не пропустити.

– Ми оформлюємо відповідним чином людей. А щодо маршрутів руху – це трохи не наш кейс. Вони перетинають кордон на виїзд з України, а не в РФ, – зазначили в ДПСУ.

У відомстві також порадили звернутися до Служби безпеки України щодо законності перевезень до Росії.

– Якщо це логістика до країни-агресора, то раджу звернутися до СБУ, чи вбачається в цьому порушення, – наголосили в ДПСУ.

Факти ICTV звернулися за коментарем до пресслужби СБУ. На момент написання матеріалу в спецслужбі роз’яснень з цього питання не надали.

Нещодавно речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська розповідала на брифінгу, що легального пасажирського сполучення між Україною та РФ через європейські країни немає. Вона попередила, що такі оголошення можуть розміщувати шахраї, які “можуть квитки продати, але насправді такого рейсу нема”. Не виключила Яворська і вплив російських спецслужб.

– Це, можливо, є маніпулятивними впливами як російських спецслужб, так і інших громадян, які такою протиправною діяльністю хочуть нажитися на інших громадянах, – наголосила Яворська.

Чому українці продовжують їздити до РФ, попри повномасштабну криваву війну, щоденні смерті військових та мирних людей, можна лише здогадуватися. Тим часом воєнний стан не завадив приватним перевізникам налагодити цілий бізнес і заробляти гроші на рейсах до ворожої країни.