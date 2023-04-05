Апрель, 05 в 19:42

Найти профессию по душе — важный этап в жизни каждого человека. Особенно этот вопрос актуален для выпускников.

О том, как выпускникам выбрать будущую профессию, узнавали Факты ICTV.

Как выбрать будущую профессию

Из-за отсутствия подробной информации о некоторых профессиях выпускники не всегда понимают, что им придется делать. Поэтому когда советуют выбирать дело, которое нравится, могут появиться сомнения и много вопросов.

Сейчас смотрят

Профориентолог Елена Полнарева советует начать с трех важных шагов для выбора своей профессии.

Первый шаг

Определите свой тип личности:

Человек экстраверт, интроверт или амбиверт.

Гуманитарий, математик или творческий человек.

Исполнитель, организатор/менеджер или другой тип.

Второй шаг

Найдите или получите информацию о различных профессиях для своего типа личности. Сформируйте вопрос так, чтобы получить четкий ответ на вопрос, какие задачи вы должны выполнять на работе каждый день.

Третий шаг

Подумайте, какая работа вас интересует, и попробуйте ее. Выполняйте отдельные задачи, пройдите практику или специальные курсы. Также можно найти человека, работающего в этой сфере, и несколько дней наблюдать за его работой.

Следует рассмотреть профессии, которые интересовали в детстве. Записывать одну неделю свои мысли утром и вечером. Это помогает понять свои истинные потребности и ценности.

Стоит ли проходить дополнительные тесты для выбора профессии

К сожалению, тесты не помогают выбрать профессию. У молодых людей мало опыта, мало информации о различных сферах, нет навыков саморефлексии. На многие вопросы в тестах подростки не знают, какой вариант им подходит, и поэтому выбирают наугад.

Вместо тестов Елена советует пройти курсы по подготовке к выбору профессии, где будет подробная информация о различных специальностях.

Что делать, если не выбрал профессию

Если все-таки не можете выбрать свою профессию, а время не стоит на месте, попробуйте взять год на отдых. Такая традиция называется gap year и берет начало в США.

В течение года выпускники “ищут себя”, профессию мечты и строят планы на будущее.

Это стоит делать, если молодой человек самоорганизован и мотивирован. У него есть четкий план, что именно он будет делать каждый день этого gap year. Потому что абстрактное “искать себя” превратится в непонимание, что именно делать, и год пролетит без результата.

Ошибки при выборе будущей профессии