Во Львове сносят незаконно построенную деревянную церковь УПЦ МП

Апрель, 06 в 12:57

Во Львове община Православной церкви Украины (ПЦУ) начала демонтаж деревянной церкви святого равноапостольного князя Владимира Украинской православной церкви (УПЦ МП).

Об этом в своем Facebook написал депутат Львовского горсовета Евгений Бойко.

Ранее религиозная община проголосовала за переход в ПЦУ, а городской совет передал земельный участок под самостроем под строительство кафедрального собора.

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Перед демонтажем провели инвентаризацию имущества и составили соответствующие описи в присутствии свидетелей и под видеозапись.

– Богослужебные вещи, церковная утварь, иконы будут временно храниться в здании храма ПЦУ. По просьбе отца деревянные конструкции временно будут храниться на территории одного из предприятий, – рассказал Евгений Бойко.

Напомним, накануне во Львове община Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП проголосовала за переход в Православную церковь Украины.