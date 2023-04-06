Во Львове сносят незаконно построенную деревянную церковь УПЦ МП
Во Львове община Православной церкви Украины (ПЦУ) начала демонтаж деревянной церкви святого равноапостольного князя Владимира Украинской православной церкви (УПЦ МП).
Об этом в своем Facebook написал депутат Львовского горсовета Евгений Бойко.
Ранее религиозная община проголосовала за переход в ПЦУ, а городской совет передал земельный участок под самостроем под строительство кафедрального собора.
Нарешті зносять церкву-самобуд від #УПЦМП на #Сихів у #Львів
Діти бандерівці-неонацисти радіють забаві чи снігу ???? pic.twitter.com/0J6685LW9P
— Oleksandr Kuskov ???????? (@dexxtr) April 6, 2023
Перед демонтажем провели инвентаризацию имущества и составили соответствующие описи в присутствии свидетелей и под видеозапись.
– Богослужебные вещи, церковная утварь, иконы будут временно храниться в здании храма ПЦУ. По просьбе отца деревянные конструкции временно будут храниться на территории одного из предприятий, – рассказал Евгений Бойко.
Напомним, накануне во Львове община Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП проголосовала за переход в Православную церковь Украины.