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Факты / Україна / Общество

Во Львове сносят незаконно построенную деревянную церковь УПЦ МП

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Во Львове сносят незаконно построенную деревянную церковь УПЦ МП

Во Львове община Православной церкви Украины (ПЦУ) начала демонтаж деревянной церкви святого равноапостольного князя Владимира Украинской православной церкви (УПЦ МП).

Об этом в своем Facebook написал депутат Львовского горсовета Евгений Бойко.

Ранее религиозная община проголосовала за переход в ПЦУ, а городской совет передал земельный участок под самостроем под строительство кафедрального собора.

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Перед демонтажем провели инвентаризацию имущества и составили соответствующие описи в присутствии свидетелей и под видеозапись.

–  Богослужебные вещи, церковная утварь, иконы будут временно храниться в здании храма ПЦУ. По просьбе отца деревянные конструкции временно будут храниться на территории одного из предприятий, –  рассказал Евгений Бойко.

Напомним, накануне во Львове община Свято-Георгиевского Кафедрального собора Львовской епархии УПЦ МП проголосовала за переход в Православную церковь Украины.

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