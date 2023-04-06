У Львові зносять незаконно збудовану дерев’яну церкву УПЦ МП
У Львові громада Православної церкви України (ПЦУ) розпочала демонтаж дерев’яної церкви святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви (УПЦ МП).
Про це у своєму Facebook написав депутат Львівської міськради Євген Бойко.
Раніше релігійна громада проголосувала за перехід до ПЦУ, а міська рада передала земельну ділянку під самобудом під будівництво кафедрального собору.
Нарешті зносять церкву-самобуд від #УПЦМП на #Сихів у #Львів
Діти бандерівці-неонацисти радіють забаві чи снігу ???? pic.twitter.com/0J6685LW9P
— Oleksandr Kuskov ???????? (@dexxtr) April 6, 2023
Перед демонтажем провели інвентаризацію майна та склали відповідні описи в присутності свідків і під відеозапис.
– Богослужбові речі, церковне начиння, ікони будуть тимчасово зберігатися в будівлі храму ПЦУ. На прохання отця дерев’яні конструкції тимчасово будуть зберігатися на території одного з підприємств, – розповів Євген Бойко.
Нагадаємо, напередодні у Львові громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України.