У Львові зносять незаконно збудовану дерев’яну церкву УПЦ МП

Квітень, 06 в 12:57

У Львові громада Православної церкви України (ПЦУ) розпочала демонтаж дерев’яної церкви святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви (УПЦ МП).

Про це у своєму Facebook написав депутат Львівської міськради Євген Бойко.

Раніше релігійна громада проголосувала за перехід до ПЦУ, а міська рада передала земельну ділянку під самобудом під будівництво кафедрального собору.

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Перед демонтажем провели інвентаризацію майна та склали відповідні описи в присутності свідків і під відеозапис.

– Богослужбові речі, церковне начиння, ікони будуть тимчасово зберігатися в будівлі храму ПЦУ. На прохання отця дерев’яні конструкції тимчасово будуть зберігатися на території одного з підприємств, – розповів Євген Бойко.

Нагадаємо, напередодні у Львові громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України.