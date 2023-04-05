У Львові головний храм УПЦ МП перейшов до Православної церкви України

Квітень, 05 в 12:12

Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України.

Про це у своєму Facebook повідомив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

– Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП, що на вул. Бобанича (колишня вул. Короленка), у середу, 5 квітня, проголосувала за перехід до Православної церкви України,– написав він.

Холод зазначив, що під час голосування не обійшлося без суперечок. Після голосування декан Львівської єпархії ПЦУ отець Олег Древняк у співслужінні духовенства єпархії провів перше богослужіння українською мовою.

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– Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ, – прокоментував керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, у Хмельницькому Свято-Покровський кафедральний собор, у якому священники побили військовослужбовця, перейшов до ПЦУ.