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Факти / Україна / Суспільство

У Львові головний храм УПЦ МП перейшов до Православної церкви України

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
У Львові головний храм УПЦ МП перейшов до Православної церкви України

Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України.

Про це у своєму Facebook повідомив заступник голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

– Громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП, що на вул. Бобанича (колишня вул. Короленка), у середу, 5 квітня, проголосувала за перехід до Православної церкви України,– написав він. 

Холод зазначив, що під час голосування не обійшлося без суперечок. Після голосування декан Львівської єпархії ПЦУ отець Олег Древняк у співслужінні духовенства єпархії провів перше богослужіння українською мовою.

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– Зараз у храмі ставлять остаточну крапку в існуванні тут так званого московського патріархату. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід у ПЦУ. Сподіваюся, вже найближчим часом ця церква стане Гарнізонним храмом ПЦУ, – прокоментував керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, у Хмельницькому Свято-Покровський кафедральний собор, у якому священники побили військовослужбовця, перейшов до ПЦУ.

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