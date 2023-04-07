Апрель, 07 в 10:41

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала жительницу прифронтового города, которая корректировала вражеский ракетный удар по одному из учебных заведений Донецкой области в августе 2022 года.

Тогда в результате российской атаки здание местной школы было разрушено.

Затем агент выходила на место ракетных ударов и фиксировала последствия, о чем отчитывалась российской спецслужбе.

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Кроме того, женщина передавала российским оккупантам координаты местных школ и детских садов.

Злоумышленница собирала для оккупантов разведданные (координаты и фотографии) о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны Украины в районах Краматорска, Константиновки и Торецка.

За такую работу ФСБ обещало коллаборационистке должность в местной оккупационной администрации.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Женщину держат под стражей.

Мероприятия проводили сотрудники СБУ в Винницкой области.