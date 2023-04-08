Апрель, 08 в 18:21

В УПЦ МП отреагировали на материал издания Украинская правда, в котором журналисты сообщили, что обнаружили у более 20 священнослужителей УПЦ МП и у предстоятеля этой религиозной организации Онуфрия российское гражданство.

В пресс-службе УПЦ МП отрицают, что митрополит Онуфрий (Орест Березовский) имеет гражданство Российской Федерации.

Там заявили, что митрополит Онуфрий является гражданином Украины от рождения и паспортами других государств не владеет, а приведенная в видеоматериале информация “не соответствует действительности”.

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УПЦ МП в заявлении пожаловалась, что часть упомянутых епископов в материале УП была лишена гражданства якобы без всякого обоснования, поэтому они подали иск в суд с требованием восстановить их гражданство Украины.

В религиозной организации заявили, что “другого гражданства” эти священнослужители “не имеют”.

Накануне издание Украинская правда опубликовало расследование, в котором говорилось о наличии российских паспортов у более 20 священнослужителей УПЦ МП.

Журналисты сделали выписку из системы Роспаспорт, в которой указано, что Онуфрий получил паспорт гражданина РФ в Москве 20 марта 2002 года.

7 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом приостановил гражданства ряда священников УПЦ МП. Глава государства пояснил, что большинство лишенных гражданства Украины лиц имели паспорта другого государства.

Источник: УПЦ МП