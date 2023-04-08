Квітень, 08 в 18:21

В УПЦ МП відреагували на матеріал видання Українська правда, в якому журналісти повідомили, що виявили у понад 20 священнослужителів УПЦ МП та у предстоятеля цієї релігійної організації Онуфрія російське громадянство.

У пресслужбі УПЦ МП заперечили, що митрополит Онуфрій (Орест Березовський) має громадянство Російської Федерації.

Там заявили, що митрополит Онуфрій є громадянином України від народження і паспортами інших держав не володіє, а наведена у відеоматеріалі інформація “не відповідає дійсності”.

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УПЦ МП у заяві поскаржилася, що частина згаданих єпископів у матеріалі УП була позбавлена громадянства нібито без жодного обґрунтування, тому вони подали позов до суду з вимогою поновити їхнє громадянство України.

У релігійній організації заявили, що “іншого громадянства” ці священнослужителі “не мають”.

Напередодні видання Українська правда опублікувало розслідування, в якому йшлося про наявність російських паспортів у понад 20 священнослужителів УПЦ МП.

Журналісти зробили витяг із системи Роспаспорт, в якому вказано, що Онуфрій отримав паспорт громадянина РФ у Москві 20 березня 2002 року.

7 січня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський своїм указом призупинив громадянства низки священників УПЦ МП. Глава держави пояснив, що більшість позбавлених громадянства України осіб мали паспорти іншої держави.

Джерело: УПЦ МП