Апрель, 07 в 21:19

Украинские журналисты обнаружили у предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Онуфрия (настоящее имя Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей УПЦ МП российское гражданство.

Об этом говорится в расследовании издания Украинская правда, которое было обнародовано в пятницу, 7 апреля.

Журналисты сделали выписку из системы Роспаспорт, в которой указано, что Онуфрий получил паспорт гражданина РФ в Москве 20 марта 2002 года.

Сейчас смотрят

— 23 июня 2003 года он получает еще и загранпаспорт гражданина РФ. И он у него не первый. В 1998 году священнику в Москве уже выдавали загранпаспорт. А это означает, что российское гражданство у Онуфрия гораздо раньше, чем с 2002 года, — говорится в расследовании.

Также, согласно расследованию, паспорта РФ имеет более 20 других священников УПЦ МП, среди них, в частности архиерей УПЦ МП и наместник Десятинного монастыря Юрий Харон. По данным Украинской правды, Юрий Харон в январе 2023 года проводил службу в российской Казани, где в молитве “были слова в поддержку войск РФ и российского нападения на Украину”.

Журналисты утверждают, что в декабре 2022 года паспорт гражданина России получил бывший митрополит Изюмский и Купянский Олег Иванов, который сотрудничал с российскими оккупационными войсками во время вторжения и бежал в Белгород после деоккупации Изюма.

В расследовании указывается, что российские паспорта имеют, в частности:

митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Анатолий Елецких);

викарий Тульчинской епархии, епископ Ладыжинский Сергий (Сергей Аницой);

викарий Киевской епархии архиепископ Пантелеимон (Виктор Бащук);

управляющий Черновицко-Буковинской епархией митрополит Мелетий (Валентин Егоренко);

управляющий Хустской епархией митрополит Марк (Николай Петровций);

управляющий Днепропетровской епархией митрополит Ириней (Иван Середний).

Авторы расследования сообщили, что другие фамилии будут предоставлены позже.